Байден запланировал провести глобальный саммит по коронавирусу

Президент США Джо Байден планирует провести первый в своем роде глобальный саммит по коронавирусу, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Мероприятие пройдет в рамках Генассамблеи ООН в онлайн-формате и затронет вопросы прекращения пандемии COVID-19 и подготовке к будущим пандемиям. Оно призвано сплотить международное сообщество и активизировать обязательства по распределению вакцин и ресурсам общественного здравоохранения в связи с резким ростом числа случаев заболевания штаммом «дельта».

Байден примет участие в саммите вместе с другими национальными лидерами, международными, благотворительными и неправительственными организациями. В настоящее время ведутся обсуждения на уровне администрации президента. 76-я Генассамблея ООН стартует 14 сентября 2021 года в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США решили не вводить новый локдаун из-за распространения штамма коронавируса «дальта». Она также пояснила, что введение обязательной вакцинации на уровне страны не обсуждается.

