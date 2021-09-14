Определена дата глобального саммита по коронавирусу

Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации назначили на 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Стала определена не только дата глобального саммита по коронавирусу, но и его предварительная программа. Предполагается, что президент США Джо Байден попросит глав правительств, глав государств и международных организаций, лидеров благотворительных, неправительственных и бизнес-организаций скоординировать усилия для завершения пандемии COVID-19

«Участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения», — подчеркивается в приглашении Белого дома.

Обязательства, о которых попросит Байден, помогут расширить объемы глобальных поставок вакцин, сделать более доступными ПЦР-тесты, лекарства, медицинский кислород и средства индивидуальной защиты. Участники встречи также должны договориться о стабильном финансировании для финальной борьбы с пандемией. Виртуальный саммит станет первым из ряда диалогов, которые запланированы на следующие полгода.

9 сентября газета Politico сообщила, что американское правительство предложит провести в сентябре международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил в тот же день, что США пока не предоставили российской стороне точные данные о переговорах. Ожидается, что саммит состоится в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.