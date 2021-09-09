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Стало известно о намерении Байдена созвать глобальный саммит по коронавирусу

Politico: президент США Джо Байден собирается созвать глобальный саммит по коронавирусу
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Об этом стало известно изданию Politico.

Ожидается, что саммит будет посвящен мерам реагирования на пандемию коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации. Как сообщает газета, администрация американского президента уведомила о своих планах некоторые страны. Однако официальные приглашения еще не отправлены, отметил знакомый с ситуацией источник. Мероприятие будет приурочено к неделе высокого уровня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая запланирована на конец сентября.

Предполагается, что Байден объявит о саммите во время обращения к нации, посвященном ситуации с распространением COVID-19. Часть выступления будет касаться дополнительных прививок, которые ранее администрация США обещала сделать доступными с 20 сентября.

В августе американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.


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