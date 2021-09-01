В США рассказали об угрожающих президентству Байдена трех кризисах

Администрация действующего президента США Джо Байдена за семь месяцев своей работы столкнулась сразу с тремя серьезными кризисами, которые угрожают ее дальнейшему пребыванию у власти. Об этом говорится в материале телеканала Fox News.

Так, глава Белого дома и его подчиненные подверглись жесткой критике из-за неспособности грамотно организовать вывод американских войск из Афганистана. Наибольшее возмущение вызвали гибель 13 военнослужащих США в результате атаки террористов у аэропорта Кабула, сложности при эвакуации американских граждан и сотрудничавших с ними афганцев, а также тот факт, что в руках боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) оказалось огромное количество американской военной техники на миллиарды долларов. В связи с этим ряд политических оппонентов Байдена уже призвали его уйти в отставку. В частности, депутат палаты представителей от Луизианы Клэй Хиггинс заявил, что президенту следует добровольно покинуть свой пост, если он хочет «преодолеть тот кошмар, который сотворил».

Давление на Байдена и его администрацию оказывает и неразбериха в сфере вакцинации от коронавируса, которая возникла из-за ряда решений президента. В частности, у Байдена возникли разногласия с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, которое отвечает за проведение прививочной кампании среди населения. По данным Fox News, два высокопоставленных чиновника из FDA планируют уйти в отставку в ближайшие месяцы из-за поддержанной Байденом кампании по ревакцинации, которая не была одобрена управлением.

Кроме того, на образе главы государства и его администрации негативно сказывается то, что некоторые из приближенных к Байдену демократов сами не соблюдают коронавирусные ограничения, требуя этого от простых американцев. Так, недавно сенатор от штата Массачусетс, демократ Элизабет Уоррен была замечена без маски на свадьбе представительницы кабинета Байдена, министра внутренних дел Деб Холанн. Сама Холанн на мероприятии также находилась без маски.

Еще одним испытанием для американского лидера стал ураган «Ида», который обрушился на побережье Мексиканского залива США в августе. Сообщалось, что в результате удара стихии около миллиона человек остались без электричества в штате Луизиана, также была повреждена инфраструктура располагающейся в регионе АЭС Waterford. Как отмечает Fox News, точный ущерб урагана пока неизвестен, однако уже понятно, что он будет существенным, а восстановление займет много времени.

Как подчеркивает телеканал, каждая из этих проблем требует от администрации Байдена быстрого решения: с одной стороны, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление ситуации, с другой — чтобы успокоить критиков президента.

Ранее The Washington Post предсказало, что вывод американских войск из Афганистана не станет окончанием «вечной войны» для США, а приведет к тому, что администрация Байдена окажется втянута в новую, еще более опасную фазу данного конфликта.