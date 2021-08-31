Байдену предсказали новую фазу войны после ухода США из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана скорее всего не станет окончанием «вечной войны» для США, а просто приведет к тому, что администрация президента Джо Байдена окажется втянута в новую, еще более опасную фазу данного конфликта. Такое развитие событий предсказало The Washington Post.

Как отмечает издание, уход американцев из Афганистана должен был положить конец практически 20-летнему присутствию США в стране и избавить американские власти от связанных с ним проблем. Однако в итоге администрация Байдена рискует оказаться в еще более сложной и опасной для себя ситуации.

Так, решение президента США уже подвергли жесткой критике из-за неспособности Вашингтона оперативно вывезти из Кабула всех американских граждан и афганцев, которые все это время сотрудничали с американскими военными. Кроме того, хаотический характер операции по выводу войск, в том числе гибель 13 американских военнослужащих и сотен мирных жителей в результате терактов у аэропорта Кабула, поставил под сомнение компетентность Байдена как управленца и адекватность его заявлений о возможности восстановить мир и спокойствие в Афганистане. Также по-прежнему существуют сомнения в том, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) действительно способны управлять страной и готовы соблюдать данные ранее обещания — не ограничивать права женщин и не преследовать граждан, работавших на американцев.

Теперь администрация Байдена столкнется с двумя серьезными проблемами, считают эксперты: гуманитарным кризисом в виде десятков тысяч афганских беженцев, к которым в США уже относятся настороженно, и ростом террористической угрозы со стороны группировок, которые смогут снова свободно действовать в Афганистане после того, как американцы практически лишились возможности собирать разведданные в регионе. «Недостаточно просто закончить войну. Вы должны показать, что справляетесь с последствиями», — пояснил заместитель советника по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Бен Роудс.

В свою очередь старший научный сотрудник консервативного аналитического центра American Enterprise Institute Даниэль Плетка отметила, что сложившаяся ситуация станет переломным моментом для президентства Байдена, который определит общее отношение граждан к его пребыванию у власти. «Если Байдену повезет, он станет новым Джимми Картером (39-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира — прим. «Ленты.ру»). Если не повезет, он навлечет на себя еще одно 11 сентября», — предположила эксперт.

Как пишет The Washington Post, политические оппоненты Байдена из Республиканской партии могут воспользоваться проблемами, с которыми США столкнулись при его президентстве — от все еще бушующей в стране пандемии коронавируса до «катастрофического» ухода из Афганистана, чтобы укрепить свои позиции в преддверии следующих выборов. Кроме того, ситуация в Афганистане может стоить должностей госсекретарю Энтони Блинкену и советнику по национальной безопасности Джейку Салливану — возможность их увольнения уже начали обсуждать некоторые демократы из палаты представителей.

Ранее представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. По его словам, этот момент ознаменовал окончания 20-летней миссии американцев.