Силы США покинули Афганистан

США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщил представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, передает ТАСС.

В американском военном ведомстве резюмировали, что военные США покинули республику. «В Афганистане не осталось ни одного американского солдата. С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил военачальник. Он добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон.

Маккензи уточнил, что США продолжат попытки организовать выезд остающихся соотечественников из Афганистана.

В свою очередь, Управление гражданской авиации США выпустило уведомление, из которого следует, что аэропорт Кабула сейчас никем не контролируется, управление воздушным движением не осуществляется. Экипажам воздушных судов предписано «проявлять чрезвычайную осторожность».

15 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.