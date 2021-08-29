В Кандагаре запретили музыку и работу женщин-ведущих

«Талибан» запретил в афганской провинции Кандагар музыку и женщин-ведущих на радио и ТВ

В афганской провинции Кандагар отныне запрещена музыка, а также появление на радио и телевидении женщин-ведущих. Об этом сообщает информационное агентство Pajhwok.

Уточняется, что соответствующее распоряжение было отдано местным департаментом по делам культуры и информации. При этом ранее агентство сообщало о принятии аналогичного постановления в другой провинции Афганистана — Газни.

Отмечается, что после прихода к власти в южноазиатской стране радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) обещало уважать права женщин и не запрещать им выходить на улицы без мужчин.

Однако 24 августа в ООН сообщили, что радикальная группировка вербует детей, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Утверждается, что «Талибан» проводит внесудебные расправы над бывшими членами национальных сил безопасности Афганистана, лишает женщин права на свободное передвижение и запрещает девочкам посещать школы. На следующий день после этого заявления, 25 августа, «Талибан» на время запретил женщинам выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.