Мир
 
Последние новости
Пентагон запретил военным базам в Европе покупать энергоресурсы у России
Майнинг биткоинов сделали безвредным для природы
В России рассказали о завербованных ЦРУ агентах в ядре «Талибана»
Первый самолет с гуманитарной помощью из России прибыл на Гаити
Российским пенсионерам старше 70 лет напомнили о льготах
Архивное фото МКАД натолкнуло россиян на рассуждения о «дороге смерти» 
Нигерия впервые заработала на нефти
Инфекционист рассказал о пользе вакцинации при постковидном синдроме
Новости партнеров
Прослушать новость

США начали мстить террористам после взрывов в аэропорту Кабула

Пентагон: США ликвидировали боевика ИГ в Афганистане в ходе спецоперации
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: US MARINES / Reuters

Пентагон заявил, что США провели спецоперацию против боевика «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным американского министерства, член ИГ был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» в Афганистане. На заседании с главой государства силовики также проинформировали президента и вице-президента Камалу Харрис о том, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако ими были приняты максимальные меры для защиты аэропорта.

«Мы этого не простим, мы этого не забудем. Мы найдем вас и уничтожим. Вы за все заплатите. Наши люди и наша безопасность — это основной приоритет моей команды», — заявил американский лидер, комментируя причастность ИГ к терактам в кабульском аэропорту.

Серия взрывов произошла возле кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число погибших при взрывах у аэропорта Кабула почти достигло 200
Байден дал армии США «всю свободу действий» для борьбы с ИГ
Потери США в Кабуле оказались худшими за десять лет