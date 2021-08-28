США начали мстить террористам после взрывов в аэропорту Кабула

Пентагон заявил, что США провели спецоперацию против боевика «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным американского министерства, член ИГ был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» в Афганистане. На заседании с главой государства силовики также проинформировали президента и вице-президента Камалу Харрис о том, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако ими были приняты максимальные меры для защиты аэропорта.

«Мы этого не простим, мы этого не забудем. Мы найдем вас и уничтожим. Вы за все заплатите. Наши люди и наша безопасность — это основной приоритет моей команды», — заявил американский лидер, комментируя причастность ИГ к терактам в кабульском аэропорту.

Серия взрывов произошла возле кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.

