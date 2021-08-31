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США раскрыли итоговые потери в Афганистане после 20 лет миссии

Пентагон: за 20 лет присутствия в Афганистане США потеряли более двух тысяч человек
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Фото: US MARINES / Reuters

За почти 20 лет присутствия в Афганистане США потеряли более двух тысяч человек. Об этом заявил представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, трансляцию выступления вел телеканал C-SPAN.

Генерал подчеркнул, что это не было «легкой миссией». По его словам, за данный срок в Афганистане погибли 2461 американских военных и гражданских. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения, добавил он.

Ранее Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. В американском военном ведомстве резюмировали, что военные США покинули Исламскую республику. «С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил военачальник. Он добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон.

15 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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