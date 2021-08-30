Ураган «Ида» ударил по энергетике США

Обрушившийся на побережье Мексиканского залива ураган «Ида» ударил по энергетической отрасли США. Последствия скажутся на экономическом росте, но их влияние должно быть умеренным. Associated Press сообщает, что оценки размера ущерба пока не повышаются.

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Согласно оценке экономистов, валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырастет на 6,5 процента к концу 2021 года. Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди заявил, что последствия «Иды» заставили его снизить прогноз роста ВВП на долю процента. По его мнению, ключевым воздействием урагана на американскую экономику стали цены на энергоносители.

По словам Занди, из-за остановки производства может произойти кратковременный скачок цен на бензин. В худшем случае до сентября «Ида» может добавить от 10 до 20 центов к цене галлона (примерно 3,78 литра) бензина, с чем согласился экономист Бостонского колледжа Брайан Бетьюн. Бетьюн предупредил, что рост цен может быть более серьезным в зависимости от того, как долго продлится остановка производства, и есть ли в других регионах запасы, которые можно реализовать. Он отметил, что после хакерской атаки на крупнейший трубопровод Colonial Pipeline в мае 2021 года в некоторых штатах резко выросли цены, так как на заправочных станциях закончился бензин.

Ураган «Ида» ударил по нефтедобывающей отрасли. Как показывает правительственная статистика, 95 процентов добычи нефти и газа в регионе побережья Мексиканского залива были остановлены, когда «Ида» дошла до берега. При этом на ценах на нефть это практически не отразилось — в ходе торгов наблюдалось падение всего на 1,2 процента до 67,91 доллара за баррель. «Многие заводы были защищены от ураганов, но сбои в работе все еще весьма вероятны из-за наводнений, перебоев в подаче электроэнергии и перемещения персонала», — говорят аналитики S&P Global Platts.

Ураган «Ида» обрушился на побережье Мексиканского залива 29 августа, скорость ветра достигла 58 метров в секунду. В итоге более миллиона жителей штата Луизиана остались без света, а река Миссисипи изменила свое направление. Несмотря на разрушения, которые принес ураган «Ида», экономисты дают позитивные прогнозы по восстановлению от его последствий, заявляя, что потери могут быть устранены в последнем квартале 2021 года.