Синоптик оценил шансы разрушительного урагана «Ида» дойти до России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус оценил шансы урагана «Ида» добраться до России. Также в беседе с «Лентой.ру» синоптик рассказал, когда можно ожидать окончания тропического шторма.
Более миллиона человек остались без света на юге США, когда разрушительный ураган обрушился на штат Луизиана. По информации на 07:06 30 августа по Москве, света нет в 1 000 809 домах Луизианы. При этом в соседнем штате Миссисипи без электричества оказались более 40 тысяч домохозяйств, обесточен также крупнейший город штата Новый Орлеан. В результате удара стихии погиб один человек.
«Случаи, когда тропические штормы доходили до территории России, единичны»
Михаил Леус в беседе с «Лентой.ру» заявил, что за всю историю существования наблюдений за погодой случаи, когда тропический шторм добирался до Восточного полушария, единичны. Траектории подобных ураганов были несколько иными, чем у наблюдаемого сейчас в США, подчеркнул синоптик. В данном случае, отметил Леус, «Ида» никак не затронет Россию.
«Если они и доходили до нашей страны, то не в виде урагана, а в виде активного циклона. Для этого тропическому циклону необходимо преодолеть северную часть Атлантического океана, далее идти по Британским островам, через Балтийское море и уже оттуда к нам, изрядно ослабленным. Иногда да, отслеживаются такие, как их называют, экс-ураганы. Если тропический шторм долгоживущий, то он может попасть на территорию европейской части России. Но это случается крайне редко, не в данном случае», — объяснил Леус.
Он также описал траекторию «Иды»: «Сейчас он находится над штатом Луизиана, затем перейдет на Миссисипи, Теннеси, Коннектикут, Вашингтон, ну и пойдет дальше на северо-восток».
Леус отметил, что подобные явления типичны для летнего периода на территории Атлантики. «Появлению этого урагана послужили те же условия, что способствуют образованию любого тропического шторма: схождение ветров, хорошо прогретые теплые воды в Атлантике. Это обычное явление для этого периода», — заявил синоптик.
Резюмируя, Леус добавил, что шторм прекратит свое существование к вечеру 3 сентября.
Ранее стало известно, что река Миссисипи в штате Луизиана изменила свое направление из-за урагана «Ида». Причиной специалисты называют большой выброс морской воды, в результате чего уровень реки поднялся на 2,1 метра, и это еще не предельная величина. Сильные ветры и смена направления течения грозят затоплениями близлежащих районов.
Удар стихии уже принес некоторые разрушения, деревья были вырваны с корнем, с домов сорвало крыши, оборвало линии передач. Скорость ветра внутри шторма достигает 58 метров в секунду.