На США обрушился тропический шторм

Штат Джорджия в США потрясла серия торнадо после того, как в понедельник, 16 августа, на побережье обрушился тропический шторм «Фред». Бедствие также принесло в горную систему Аппалачи проливные дожди, которые могут вызвать внезапные масштабные наводнения, вплоть до штата Нью-Йорк, сообщает Associated Press.

Национальный ураганный центр США сообщил, что когда «Фред» переходил из Алабамы в западную и северную Джорджию, дул сильный ветер со скоростью 56 километров в час. Эксперты ожидают, что он может спровоцировать сильные дожди в некоторых частях Алабамы, Джорджии и Каролины. В отдельных местах количество осадков, вероятно, достигнет 25 сантиметров и вызовет наводнение в горных районах.

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На данный момент в Джорджии было зафиксировано три торнадо. Первый прошелся по городу Америкус в юго-западной части штата, второй — по сельскому району округа Мериуэзер, а третий — по городу Джефферсонвилл, сообщили в Национальной службе погоды.

Шторм обрушился на Америкус около 1:30 ночи (13:30 по московскому времени), повалил деревья, некоторые из них упали на дома и повредили линии электропередач. Дорожный патруль Флориды сообщил об одном погибшем — мужчине из Лас-Вегаса, чья машина перевернулась и упала в залитую водой канаву. Недалеко от Джефферсонвилля от смерча пострадал торговый склад: от здания был оторван металлический сайдинг. В том же районе ожидается еще один торнадо.

Непогода в США нарушает работу авиакомпаний. Они вынуждены постоянно менять графики полетов и расписания из-за штормов, дыма от пожаров и жары. В августе в крупнейших аэропортах США О'Хара (Чикаго) и Даллас/Форт-Уэрт из-за штормов отменили более 300 рейсов. В июне шторм вызвал серьезные перебои в электроснабжении Чикаго, оставив десятки тысяч домохозяйств без света.