Ураган в США поднял цены на нефть

Тропический ураган «Салли» в США поднял мировые цены на нефть. Стоимость ноябрьского фьючерса на смесь марки Brent поднялась выше 43 долларов за баррель впервые с 4 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

По состоянию на 18:10 по московскому времени стоимость Brent выросла до 43,21 доллара за баррель, прибавив 2,3 процента. Цена на американскую нефть WTI с поставкой в октябре этого года также поднялась на 2,3 процента, до 41,07 доллара.

Ураган «Салли» обрушился на юго-восточное побережье США в районе Мексиканского залива 15 сентября. Как сообщалось ранее, это парализовало работу местных нефтяников. Так, из-за стихии пришлось приостановить примерно 27 процентов добычи нефти и 28 процентов добычи газа в регионе, пишет Bloomberg.