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Десятки тысяч американцев остались без электричества

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Фото: Tim Boyle / Getty Images

Десятки тысяч американцев, проживающих в городе Чикаго, остались без электричества. Об этом пишет NBC5 Chicago со ссылкой на заявление электроэнергетической компании Commonwealth Edison (ComEd).

По данным телеканала, речь идет о 34 тысячах человек. При этом РИА Новости со ссылкой на данные той же компании отмечает, что речь идет о более чем 35 тысячах человек.

Перебои произошли на фоне сильных штормов в штате Иллинойс.

Подобные перебои, которые произошли после сильнейших морозов, были в феврале 2021-го. Тогда в США около 3,4 миллиона жителей остались без электричества после снежного шторма, который перегрузил энергосистемы, не подготовленные к подобным погодным явлениям.

Речь идет об американцах, проживающих в Техасе, Луизиане, Арканзасе и Миссисипи. Коммунальщики заявили, что отключения электроэнергии были «крайней мерой для сохранения надежности электрической системы в целом». Жителей призвали снизить использование основных электроприборов и выключать свет или неиспользуемую технику.


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