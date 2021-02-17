В США взвинтили цены на электричество из-за морозов

В американском штате Техас поставщики резко подняли цену на электроэнергию. Об этом сообщает радио NPR.

Причиной взвинчивания цен стали рекордные для этого региона морозы. По данным Управления энергетической информации США, до недавнего времени средняя цена на электроэнергию в Техасе составляла немногим более 12 центов за киловатт-час (около 5,8 рубля). Однако в минувшую пятницу цена подскочила до 30 центов, а за выходные ценник вырос еще больше.

При высоком спросе и повышении цен на рынке оптовые цены на электроэнергию в понедельник превышали 9000 долларов за мегаватт-час. При этом в среднем каждый месяц потребитель коммунальных услуг в США использует около 0,87 мегаватт-час.

Несмотря на высокую цену, более 4,4 миллиона жителей в Техасе столкнулись с отключением электричества. Власти начали расследование, чтобы не допустить дальнейших отключений.

Отключения света уже привели в жертвам. Так, четыре человека, в том числе трое детей, умерли в пожаре, пытаясь согреться в доме с помощью камина.

15 февраля стало известно, что добыча нефти в Пермском бассейне (штат Техас) рухнула на миллион баррелей в день. Из-за рекордных холодов были закрыты скважины, нарушена работа дорожного транспорта и отключена электроэнергия. Также сообщалось о поломках оборудования на нескольких газоперерабатывающих заводах в Пермском бассейне и в бассейне Анадарко в Оклахоме.