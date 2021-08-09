Найден идеальный дом для выживания в стихийных бедствиях

Жители островного государства Вануату в Тихом океане возобновили строительство традиционного жилья «циклонный дом» (saeklon haos), которое доказало идеальную устойчивость во время природных катаклизмов несколько лет назад. Секрет хижин из растительности, который делает их безопаснее бетонных зданий, назвал The Guardian.

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На острове Анейтьюм в составе архипелага Вануату возрождают домостроение из виноградных лоз, пальмовых листьев и трав. Когда в 2015 году на Океанию обрушился тропический циклон «Пэм», около 17 тысяч зданий из бетона в селениях государства рухнули, их крышу снесло сильнейшим ветром. Многие люди, которые во время стихийного бедствия находились внутри подобных домов, погибли, а 65 тысяч человек получили травмы.

Меньше всего пострадали островитяне, спасавшиеся от ливней и урагана в «циклонных домах», в которых умещалось по 30 человек. Сооружение представляет из себя однокомнатное здание, построенное только для сна. Оно является частью комплекса из отдельных сооружений: кухни, выгребной ямы, зоны для купания. Каркас домика состоит из столбов, балок и стропил, которые закапываются в землю. Каждая часть сделана из определенных растений, подобранных по гибкости и долговечности.

Вместо гвоздей используются веревки из виноградной лозы. В помещении низкий потолок, покрытый соломенными листьями кокосовых пальм и диким тростником. Боковые стены построены из бамбуковых полос, сплющенных и вплетенных в панели с ромбовидным узором. Соорудить «циклонный дом» два человека способны за неделю. Натуральные материалы, которые используются в компактных помещениях, хорошо исполняют роль изоляции в жару и холод.

«Если бы вы оказались в таком доме во время разрушительного урагана, то даже не услышали бы его. Мы чувствуем себя готовыми к любому циклону», — заявил житель острова Анейтьюм Вопа Насауман (Wopa Nasauman).

Ранее мужчина из Великобритании стал известным благодаря тому, что построил себе дом-убежище для спасения его семьи от природных катаклизмов. Помимо всего прочего, жилое здание является нейтральным для природы и способно самостоятельно обеспечивать себя теплом и электричеством при помощи альтернативных источников энергии.

