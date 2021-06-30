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Найден новый способ борьбы с мировой засухой

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Кадр: cnn.com

Для борьбы с мировой засухой, в том числе из-за последствий изменения климата, начали использовать новые установки. Генераторы в виде панелей, извлекающие воду из воздуха при помощи солнечного света, производит и устанавливает в пустынях по всему миру американская компания SOURCE, пишет CNN.

Принцип работы генераторов на солнечных батареях не отличается от электрических и основан на конденсации. При этом традиционные установки тратят на получение воды из воздуха достаточно много энергии. Представители SOURCE нашли способ сделать установки более «чистыми» и безопасными для окружающей среды.

Солнечные батареи гидропанелей питают вентилятор, который втягивает воздух и пропускает его через губчатый материал, отделяющий водяной пар. Далее в конденсированную воду добавляют магний и кальций, чтобы улучшить вкус и обеспечить пользу для здоровья. Технология не подразумевает никаких отходов и выбросов углекислого газа.

«Можно собирать воду из воздуха, используя солнечную энергию и ничего больше. Нет необходимости в электричестве и специальной инфраструктуре», — объясняет принцип вице-президент компании по Европе, Ближнему Востоку и Африке Вахид Фотухи.

Компания установила солнечные гидропанели в больницах, школах, а также у изолированных от водных источников отелях в нескольких африканских и азиатских странах. В Дубае, где расположена крупнейшая водная ферма компании, ежегодно получают около 1,5 миллиона литров воды. По словам вице-президента независимой консультационной фирмы по вопросам водоснабжения Bluefield Research Кейта Хейса, гидропанели SOURCE — это ценное изобретение с точки зрения экономии ресурсов и экологичности. В планах SOURCE создать брендовую воду в непластиковой бутылке для продажи в курортных странах.

Поиск альтернативных источников энергии ставит новые вызовы перед всеми отраслями мировой экономики. Перводстепенной задачей переключения на чистое топливо является защита природы от глобального потепления. Солнечные и ветряные станции в некоторых странах Европы работают уже не первое десятилетие. На очереди такой источник энергии, как водород. В конце июня норвежский нефтяной гигант Equinor заявил о планах сделать свой водородный комплекс в Великобритании крупнейшим в отрасли.

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