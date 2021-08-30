Река Миссисипи в США изменила направление течения во время урагана «Ида»

Река Миссисипи изменила свое направление из-за урагана «Ида», которые обрушился на Соединенные Штаты. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС. Вода текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 метра в секунду.

Причиной специалисты называют большой выброс морской воды, в результате чего уровень реки поднялся на 2,1 метра, и это еще не предельная величина. Сильные ветры и смена направления течения грозят затоплениями близлежащих районов.

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Представитель Геологической службы Скотт Перьен отметил, что в окрестностях города Новый Орлеан Миссисипи текла со скоростью 1,5 километра в час в обратную сторону. «Я помню, что подобное происходило во время урагана "Катрина", но это крайне необычное явление», — добавил он.

Ураган «Ида» уже принес некоторые разрушения, деревья были вырваны с корнем, с домов сорвало крыши, оборвало линии передач. В Луизиане около 450 тысяч человек остались без света, восстановительные работы, по информации оператора электросетей Energy Louisiana, могут продлиться не одну неделю.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс отметил, что ураган может стать одним из самых сильных за последние 150 лет. Скорость ветра внутри шторма достигает 58 метров в секунду, он движется со скоростью около 16 километров в час.

Ранее в августе на побережье обрушился тропический шторм «Фред». В результате штат Джорджия потрясла серия торнадо, еще в нескольких регионах ожидались сильные дожди, способные вызвать резкий подъем воды. 21 августа в Соединенные Штаты пришел ураган «Генри», более 10 тысяч жилых домов и предприятий остались без электричества, также в регионе были перекрыты мосты и дороги, которые оказались повреждены в результате наводнения. Жертвами стихии в штате Теннеси стали как минимум 21 человек.