Число жертв наводнения в США выросло в два раза

Число погибших в результате наводнения в штате Теннесси, США, за последние сутки выросло в два раза — жертвами стихии стал как минимум 21 человек. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на местные власти.

Еще 45 человек в настоящее время числятся пропавшими без вести. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось о 10 погибших и 40 пропавших.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси, быстрый подъем воды в реках штата начался в субботу, 21 августа, когда на регион обрушились дожди, продолжавшиеся в течение шести часов. В результате более 10 тысяч жилых домов и предприятий остались без электричества, также в регионе были перекрыты мосты и дороги, которые оказались повреждены в результате наводнения. Уточняется, что сильнее всего от стихии пострадали округа Диксон, Хикман, Хьюстон и Хамфрис, а также город Уэверли.

Как отмечает The Wall Street Journal, в минувшие выходные непогода накрыла и другие регионы США. Так, сразу несколько штатов — Род-Айленд, Коннектикут и Массачусетс — оказались под ударом стихии из-за урагана «Генри». Несмотря на то, что, приблизившись к Восточному побережью страны, «Генри» ослабел до тропического шторма, он принес с собой проливные дожди, которые, как опасаются местные власти, могут привести к наводнениям.

Всего в Род-Айленде из-за сильного ветра без электричества остались около 75 тысяч домов и предприятий, еще 20 тысяч зданий были обесточены в Коннектикуте и 6,8 тысячи в Массачусетсе. Власти и экстренные службы регионов приготовились к дальнейшему ухудшению ситуации. В Коннектикуте введено чрезвычайное положение, местным жителям рекомендовано оставаться в укрытиях.

Ранее в августе на побережье обрушился тропический шторм «Фред». В результате штат Джорджия потрясла серия торнадо, еще в нескольких регионах ожидались сильные дожди, способные вызвать резкий подъем воды.