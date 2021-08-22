В результате наводнения в США погибло десять человек

В американском штате Теннесси из-за наводнения погибло 10 человек и 40 пропало без вести

Как минимум 10 человек погибли и еще 40 пропали без вести в результате наводнения в округе Хамфрис, штат Теннесси, США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местные власти.

Стихийное бедствие привело к затоплению автострад и перекрытию дорог. Также наблюдаются сбои связи и проблемы с электричеством. Отмечается, что в некоторых районах выпало более 30 сантиметров осадков. В городке Макьюэн побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков (чуть больше 43 сантиметров).

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило чрезвычайное положение. Жителей призвали избегать затопленных дорог, следить за новостями и не выходить из домов без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что на США обрушился тропический шторм «Фред», который вызвал торнадо в американском штате Джорджия.