Американцев призвали готовиться к сильнейшему за полтора века урагану

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс призвал сограждан готовиться к сильнейшему урагану с середины XIX века. Об этом пишет РИА Новости. Он предупредил жителей, что удар стихии может оказаться одним из сильнейших в истории штата.

Эдвардс призвал жителей завершить подготовку к надвигающемуся урагану до вечера субботы, 28 августа, поскольку уже следующим утром погода может начать стремительно портиться. Ночь он также призвал переждать в бункерах.

По прогнозам метеорологов, ураган четвертой, предпоследней степени, который сейчас бушует в Мексиканском заливе, достигнет суши в 19:00 воскресенья по местному времени (3:00 понедельника мск). На начальном этапе скорость ветра может превышать 60 метров в секунду, а уровень воды в реке Миссисипи, по оценкам синоптиков, может подняться на три-четыре метра.

Ровно 16 лет назад, в августе 2005 года штат Луизиана пострадал от урагана «Катрина». Его признали самым разрушительным в новейшей истории США. Ураган спровоцировал разрушение дамб, защищающих Новый Орлеан, и значительная часть города оказалась затоплена. Жертвами «Катрины» стали более 1800 человек, материальный ущерб от урагана оценивался в 125 миллиарда долларов.