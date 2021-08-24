Калифорния столкнулась с чрезвычайной засухой

Уровень засухи в большинстве округов американского штата Калифорния поднялась до чрезвычайного значения. Оно считается самым высоким в шкале мониторинга засухи в США. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным на 17 августа, чрезвычайное положение зафиксировали в 50 из 58 округов штата. Сильнее всех пострадали округи Вентура, Лос-Анджелес, Керн и восточная часть Сан-Бернардино. Ранее там классифицировали засуху как «экстремальную».

Округ Вентура начал страдать от нехватки воды. Власти призвали жителей на территории более 13 тысяч квадратных километров меньше расходовать запасы, чтобы не довести до официального ограничения подачи воды.

Калифорния столкнулась с засухой еще в июле 2021 года. Из-за погодных условий губернатор Гэвин Ньюсом предложил местным жителям сократить потребление воды, изменив бытовые привычки. Оставшиеся запасы захотели направить на нужды сельского хозяйства.