Американскому штату предрекли дефицит воды

Уровень воды в озере Мид, которое находится в штате Невада и считается крупным водохранилищем США, упал до исторического минимума из-за продолжительной засухи. В сложившейся ситуации специалисты предрекли местности дефицит воды, сообщает The Guardian.

Из озера в крупнейший город штата Лас-Вегас поступает 90 процентов воды. В последнее время жители сталкиваются с засухой. В 2020 году в Лас-Вегасе был зафиксирован погодный рекорд — 240 дней подряд не было дождей, к тому же в июле температура там поднимается до 40 градусов Цельсия. Эксперты прогнозируют, что в 2022 году подача воды будет сокращена.

Потребление в штате контролируют специалисты по водным ресурсам. «На данный момент озеро не наполняется, поэтому нам нужно сберечь каждую каплю», — отметил один из контролеров Перри Кэй (Perry Kaye). Вместе с коллегами он объезжает дома и в случае несоблюдения правил штрафует нарушителей. Специалисты обращают внимание на тех, кто ухаживает за газонами. Собственникам запрещено поливать лужайки по воскресеньям и в будни с 11:00 до 19:00. За нарушение их оштрафуют на 80 долларов (около шести тысяч рублей). За последующие нарушения сумма удваивается.

Ранее губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом предложил жителям сократить потребление воды на фоне засухи. Он попросил домовладельцев изменить бытовые привычки и подчеркнул необходимость направить имеющиеся запасы на нужды сельского хозяйства и обеспечение людей питьевой водой.