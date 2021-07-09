Американцам предложили потреблять меньше воды из-за засухи

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом предложил гражданам сознательно сократить потребление воды на фоне засухи на западном побережье США, пишет New York Post.

По его словам, из-за продолжительной жары количество воды в резервуарах стремительно сокращается, и имеющиеся запасы стоит направить на нужды сельского хозяйства, рыбоводства и на обеспечение жителей питьевой водой. Ньюсом призвал жителей принимать более короткий душ, запускать посудомоечные машины только при полной загрузке, а также сократить частоту полива газонов.

«Учитывая, насколько малыми будут водные резервы к началу следующего года, губернатор призвал добровольно сократить использование воды на случай, если следующий год будет настолько же засушливым», — заявила директор Департамента водных ресурсов Калифорнии Карла Немет.

Ньюсом ввел режим чрезвычайных мер в условиях засухи на почти на 86 процентах всей территории штата. Там действуют строгие ограничения на использование воды.

Ранее стало известно, что проливные дожди в Крыму наполнили водохранилища и обеспечили полуостров водой на два года. При этом, в ближайшие дни, по данным синоптиков, ливни продолжатся. Из-за надвигающихся гроз в регионе снова продлили штормовое предупреждение