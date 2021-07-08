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Подсчитана ежегодная смертность от глобального потепления

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Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Ежегодно из-за глобального потепления погибают несколько миллионов людей. Количество жертв климатической катастрофы по всему миру подсчитали ученые из университета Монаша в Мельбурне и Шаньдунского университета в Китае. Отчет опубликован в журнале The Lancet Planetary Health.

Согласно исследованию, около девяти процентов смертей с 2000 по 2019 год были связаны с ухудшением погодных условий от ускоренного изменения климата. Ученые проанализировали данные 43 стран на всех континентах и выяснили, что от простуды люди умирали на 0,5 процента реже, а число летальных исходов от жары выросло на 0,2 процента. Самый высокий уровень смертности от тепла зафиксирован в Европе, от холода — в африканских странах. Заметно снизилась смертность от глобального потепления в Юго-Восточной Азии.

«На экстремально высокие и низкие температуры приходилось 9,4 процента всех случаев смерти. Большинство летальных исходов вызвано воздействием холода, но эта тенденция может измениться на обратную по мере потепления на планете, поскольку количество жертв от жары возрастет», — пояснил в беседе с журналистами Bloomberg один из авторов исследования Юмин Го, профессор университета Монаша. Он добавил, что летом 2021 года сотни людей уже погибли от аномального тепла.

По оценкам некоммерческой организации Climate Action Tracker, глобальное потепление продолжает ускоряться. Увеличение температуры на планете на два градуса и более будет катастрофическим для жизни на Земле.

Ключевой вклад в наступление глобального потепления приносит деятельность человека. К такому выводу пришли в начале июля ученые Калифорнийского университета. Исследователи при помощи искусственного интеллекта доказали вину людей в сильнейших осадках и засухе, которые наблюдаются в последние несколько лет.

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