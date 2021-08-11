США столкнулись с крупнейшим пожаром в истории

Пожар Дикси в Калифорнии, не прекращающийся уже почти месяц, стал крупнейшим лесным пожаром в истории штата. По данным Fox News, местные власти столкнулись с разрушительным пламенем, который охватил более 195 тысяч гектаров.

К настоящему моменту возгорание удалось локализовать лишь на 22 процентах от общей территории, объятой пламенем. Над тушением работают более 5100 специалистов.

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Пожар Дикси начался 13 июля и к настоящему моменту охватил национальные заповедники Плумас и Лассен и округа Бьютт, Лассен, Плумас и Техейма. Причина возгорания все еще не установлена, однако в июле компания Pacific Gas & Electric сообщила властям, что пожар мог начаться из-за того, что на проводник одного из столбов упало дерево. Наименование бедствию дали в честь дороги, на которой он начался. Пламя слилось с пожаром от 22 июля и продолжило распространяться. Четверо пожарных получили ранения в ходе спасательной операции и были доставлены в больницу после удара упавшей веткой.

В августе Калифорния пережила еще один масштабный пожар общей площадью почти 418 тысяч гектаров, состоявший из нескольких очагов возгорания. Пламя появлялось в разных местах из-за искр, вызванных молнией.

Из-за жары и засухи властям с каждым сезоном становится все труднее бороться с лесными пожарами на западе США. Согласно отчету Национального межведомственного пожарного центра от 10 августа, в стране в этот день насчитывалось 108 активных крупных единичных и «комплексных» пожаров (complex fire), в результате которых выжжено более 930 тысяч гектаров в 15 штатах.