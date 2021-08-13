Крупнейшему по населению штату США предсказали превращение в пустыню

Из-за глобального потепления американская Калифорния столкнулась с угрозой вечной засухи. На фоне изменения климата крупнейший по населению штат США может превратиться в пустыню, предсказывает Bloomberg.

На западе США сейчас сложилась сложная климатическая ситуация. Засуха вынудила фермеров Калифорнии ограничить использование воды, плотины гидроэлектростанций почти не работают, а маленькая искра — от газонокосилки или даже от спущенной шины — может превратиться в лесной пожар.

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Ожидаемому усугублению проблем способствует целый ряд факторов. На этой неделе в своем докладе о них рассказала Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН. К примеру, второй год засуху в США провоцируют колебания температур в Тихом океане — явление получило название «Ла-Нинья» и приводит к тому, что большая часть штата оказывается выжженной солнцем. Кроме того, в результате изменений климата все больше сухого воздуха в регионе будет концентрироваться из-за атмосферной циркуляции.

Играет роль также глобальное потепление, которое привело к беспрецедентной жаре в США и Канаде. Там бушуют пожары — уже выжжено более 930 тысяч гектаров в 15 штатах.

Эксперты ООН заявили, что последнее десятилетие было самым жарким за 125 тысяч лет. Этим летом аномальное повышение температур унесло жизни сотен американцев. Недавний доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата продемонстрировал, что в ближайшие 20 лет миру необходимо поменять стратегию бизнеса и отношения к природе, иначе страны столкнутся с массовой гибелью населения.