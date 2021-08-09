В США начали избавляться от газонов для экономии воды

Жители на западе США начали чаще избавляться от газонов в своих дворах ради экономии воды. В этом регионе наблюдается повышенный расход жидкости из-за сильной жары, пишет ABС News.
По данным Агентства окружающей среды США, на востоке страны около 30 процентов потребляемой воды используется на открытом воздухе, в том числе для полива газонов и садов, тогда как на западе, где жарче и солнечнее, этот показатель в два раза выше — 60 процентов. Эксперты организации по защите природы Western Resource Advocates констатируют, что пока в США стоимость воды невысокая для потребителей, однако из-за изменения климата ситуация вскоре может поменяться. Тем не менее в западной части страны люди уже сейчас стремятся сократить потребление воды за счет реконструкции или полного отказа от газонов.
У газонной травы есть свои преимущества: она приятна глазу, уменьшает эффект городского тепла, дает возможности для занятий спортом, игр с детьми и прогулок с животными. Обычно газон укладывают мятликом Кентукки, для которого климат запада США не родной, вследствие чего уход за ним требует много воды. Специалисты видят выход в том, чтобы отказываться от классического газона в пользу растений, адаптированных к жаркому западному климату. Это приведет к тому снижению потребления воды для полива, улучшению ее качества и она лучшему впитыванию в почву после дождей.
Разворот граждан в сторону экономии воды происходит на фоне законодательных решений властей в этой сфере. В конце июля губернатор Юты Спенсер Кокс объявил о мерах экономии водных ресурсов, среди которых были установка счетчиков во всех домах штата и обратный выкуп газонов. В штате Невада недавно принят закон, запрещающий часть газонов в районе Лас-Вегаса. В категорию «нефункциональной» травы попали газоны на территории офисов и у входов в жилые комплексы — их полностью уберут или высадят на них растения к концу декабря 2026 года. Запрет не коснется травы в парках и у частных домов.
На фоне климатических изменений многие страны мира предпринимают меры для экономии воды. В Италии запланирована масштабная реконструкция трубопроводов, из-за дефектов которых она теряет почти половину воды. В некоторых районах страны, например, в провинции Фрозиноне к юго-востоку от Рима, около 80 процентов воды теряется по пути к потребителю из-за дырявых труб.