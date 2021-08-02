Италия потеряла почти половину воды из-за дырявых труб

Сильный износ сети трубопроводов в Италии привел к тому, что в среднем в стране впустую расходуется 42 процента воды. В некоторых регионах этот показатель заметно выше — провинция Фрозиноне к юго-востоку от Рима потеряла 80 процентов воды из-за дырявых труб, пишет Washington Post.

Хуже всего обстоят дела на юге и юго-востоке Италии, где некоторые трубы не меняли уже 70 лет. Правительство включило ветхий водопровод в длинный список проблем, на которые оно потратит часть транша Евросоюза в размере 191,5 миллиарда евро. Эти средства Италия получит как страна, значительно пострадавшая от коронавируса.

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Устранение утечек особенно важно сейчас, поскольку эксперты прогнозируют в ближайшие годы на юге Италии уменьшение количества осадков и последующее за этим снижение подачи воды в реки и ручьи. Кроме того, дожди стали короче и интенсивнее, что приводит к большему испарению и потере воды. Расположенный на юго-востоке страны регион Апулия насчитывает 21 тысячу километров водопроводных труб, лишь малая часть дефектов которых видна невооруженным глазом. Для выявления большинства утечек необходимо кропотливо шаг за шагом исследовать все трубы, спрятанные под землю. Для поиска пробоин используется специальное звуковое оборудование.

В середине июля в иранской провинции Хузестан вспыхнули протесты из-за нехватки воды, вызванной засухой и обмелением реки Карун. Протестующие попытались заблокировать дороги и начали жечь покрышки, но были разогнаны полицией.