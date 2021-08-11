Сотни американцев погибли из-за жары

Из-за аномальной жары в США более сотни людей погибло или находится в тяжелом состоянии. Власти пытаются придумать, как смягчить смертельные последствия глобального потепления. Об этом пишет Bloomberg.

В штате Орегон умерло по меньшей мере 83 человека, в штате Вашингтон — 112. О смертях в остальных американских штатах не сообщается, однако известно о жертвах в Канаде, где погибло порядка 600 человек.

В конце июля Конгресс США принял меры по борьбе с экстремальной жарой. Среди прочего, они предусматривают выделение 100 миллионов долларов на разработку местных проектов, призванных облегчить последствия аномалии.

28 июня 2021 года в Портленде (штат Орегон) столбик термометра поднялся до рекордных 115 градусов по Фаренгейту (46,6 градусов по Цельсию). Из-за аномальной жары плавились дороги и наблюдались перебои в подаче электроэнергии. Во всем штате погибло не менее 83 человек, когда температура достигла 118 градусов по Фаренгейту (47,7 градусов по Цельсию). Еще как минимум 33 человека находятся под наблюдением врачей.

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В недавнем отчете экспертов ООН по изменению климата, отмечается, что последнее десятилетие было самым жарким за 125 тысяч лет. 27 июля власти Орегона выпустили отчет о последствиях аномальной погоды и рекомендовали следить за состоянием людей из группы риска — теми, кто живет один или не имеет кондиционера, а также обеспечить бесплатные автобусы до центров охлаждения.

Особенно сильное повышение температуры наблюдается в городах. В покрытых бетоном кварталах с небольшим количеством деревьев она может быть на 20 градусов по Фаренгейту (6,6 градусов по Цельсию) выше, чем в сельской местности. В штате Вашингтон июньская жара стала самым смертоносным природным явлением в его истории: умерло не менее 112 человек, что превзошло предыдущий рекорд смертности от погодных условий, когда в результате схода лавины в 1910 году погибло 96 человек.

Ожидается, что тепло будет усиливаться во всем мире, даже в прохладных регионах. Этим летом в Ирландии была необычайно сильная жара. Недавно в Греции, где сейчас бушуют пожары температура достигла 113 градусов по Фаренгейту (45 градусов по Цельсию). 23 июля Афины назначили начальника отдела теплоэнергетики — это первая должность такого рода в Европе.