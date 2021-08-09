США расширят помощь Греции в тушении лесных пожаров

В сенате Соединенных Штатов призвали Министерство обороны страны оказать Греции поддержку в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает издание The Independent.

Председатель комитета США по международным отношениям Боб Мендес (Bob Mendez) в письме на имя министра обороны — Ллойда Остина — призвал главу ведомства оказать Греции поддержу. «В условиях рекордных температур и лесных пожаров, опустошающих страну с прошлой недели, нашему близкому и ценному союзнику по НАТО требуется дополнительная помощь со стороны США», — говорится в письме Мендеса.

Ранее США уже направили в Грецию самолеты, отслеживающие распространение пламени. Сенатор приветствовал данные усилия, но настоял на отправке вертолетов и дополнительного противопожарного оборудования.

В результате пожаров, вызванных аномальной жарой, в Греции сгорело более 100 домов, пламенем охвачены тысячи гектаров земли. По меньшей мере два человека погибли. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис охарактеризовал случившиеся как «кошмарное лето».