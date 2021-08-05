Мощи святого Давида оказались под угрозой из-за пожаров

По меньшей мере 150 домов были разрушены в результате пожара, окружившего монастырь, где находятся мощи святого Давида, и 12 деревень на греческом острове Эвбея, сообщает The Guardian. Святыня оказалась под угрозой, ведь пламя все еще не потушено. Из-за аномальной жары в стране сейчас насчитывается более сотни очагов возгорания.

Огромное пламя на Эвбее, распространившееся из леса, заметили с моря. Пожарные заявили, что на холмистом острове с плохой видимостью огонь контролировать очень сложно. Они добавили, что трое монахов из монастыря Святого Давида отказались уехать из опасной местности, но все население близлежащих деревень эвакуировали.

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Один из послушников сообщил агентству новостей ANA, что они задыхаются от дыма и описал окружающее монастырь пламя. По его словам, оно достигает от 30 до 40 метров в высоту. Полиция заявила, что заставит монахов эвакуироваться, если их жизнь окажется в серьезной опасности. Около 85 человек, находившихся на местном пляже, увезли на пяти лодках.

Сотрудники по правам человека рассказали, что около 100 пожарных боролись с пожаром с помощью семи вертолетов и самолетов-бомбардировщиков. В Греции за последние сутки разразилось 118 пожаров, так как температура поднялась выше 40 градусов.

Власти Афин рекомендовали жителям оставаться в помещении и носить маски для защиты от пепла и дыма. Десятки людей обратились в службы экстренной помощи с жалобами на затрудненное дыхание. Эксперты видят причину пожаров в глобальном потеплении, которое увеличивает как их частоту, так и интенсивность.

Российское посольство в Греции посоветовалотуристам воздержаться от поездок по Греции из-за сложившейся ситуации. Климатические изменения спровоцировали масштабные пожары и на территории России.