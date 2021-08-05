Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок по Греции из-за пожаров

Посольство РФ в Греции дало рекомендации российским туристам в связи с продолжающимися лесными пожарами на территории Балканского полуострова. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Призываем находящихся в Греции российских граждан быть предельно бдительными, соблюдать рекомендации местных властей, воздерживаться от поездок в охваченные пожарами регионы», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

В посольстве рассказали, что к тушению пожаров, бушующих на северной окраине Афин, на острове Эвбея, в областях Мессиния и Лакония на полуострове Пелопоннес и в ряде других районов Греции, привлечены авиация и подразделения Вооруженных сил республики.

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«В некоторых случаях проводится эвакуация жителей населенных пунктов, приостанавливается движение по автодорогам, имеют место перебои в электро- и водоснабжении», — сообщили в дипмиссии и добавили, что из-за высокой концентрации в воздухе углекислого газа и пепла местному населению рекомендовано не покидать дома и места размещения, а также носить защитные маски, чтобы не подвергаться воздействию вредных веществ.

Сообщается, что лесные пожары, вспыхнувшие на территории Греции из-за аномальной жары, были зафиксированы в районе Варибоби, Адамеса, Фракомакедонеса и Олимпийской деревни. В среду, 4 августа, огонь приблизился к популярному у туристов национальному парку Парнита. На тушение возгораний отправлено 15 вертолетов.

Ранее россиянам назвали главные альтернативы отпуску в Турции и в южной части Европы, где продолжаются лесные пожары, — ими стали Египет и Доминиканская Республика. По словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, данные страны, которые в скором времени станут доступны для российских туристов, «достаточно популярны, особенно в осенне-зимний период».