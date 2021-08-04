Отдых туриста за 400 тысяч рублей стал «адским» из-за одной ошибки

Семейный отдых туриста в Греции стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей) превратился в «адский отпуск» из-за одной ошибки в аэропорту. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, 32-летний турист из Великобритании Энди Стэнтон (Andy Stanton) c женой и двумя маленькими детьми приехал в отпуск на греческий остров Занте. По прилете в аэропорт семья сдала ПЦР-тесты — все они оказались отрицательными. Однако через несколько часов после регистрации в отеле путешественнику позвонили представители местного здравоохранения и сообщили, что на самом деле результаты анализов были положительными.

Семью перевели в карантинный отель, где, по словам Стэнтона, их поселили в номер, кишащий муравьями и мышами. Кроме того, в комнате было грязно, не работал кондиционер и отсутствовал Wi-Fi.

«Мы застряли в этой отвратительной комнате, где нам подают черствый хлеб и холодную еду. Мы в отчаянии, это худшее, что с нами когда-либо случалось. Здесь хуже, чем в тюрьме», — пожаловались туристы.

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Мужчина рассказал, что греческие власти отказались предоставить ему доказательства положительных анализов на COVID-19, сделанных в аэропорту. Тем не менее он узнал, что официально имеет право выйти с карантина, если два ПЦР-теста, сделанных подряд, окажутся отрицательными.

Для этого британец оплатил три теста в частной клинике за 600 фунтов стерлингов (примерно 61 тысяча рублей) и также сделал еще три экспресс-анализа на дому — все они показали отрицательный результат. Тем не менее семье сообщили, что они вынуждены оставаться на карантине до 10 августа — даты, когда закончится их отпуск.

«Я просто не понимаю, почему после шести отрицательных тестов на COVID-19 нам нельзя уехать отсюда и провести отпуск в своем отеле?» — возмутился путешественник.

Стэнтон отметил, что связывался со своим туроператором и посольством Великобритании с просьбой помочь ему в этой ситуации, однако ему ответили, что никто не имеет права вмешиваться в дела греческих властей.

Ранее в августе отправленный на карантин в отель турист пожаловался на условия «как в тюрьме». По словам путешественника, в день прибытия в отель, где он должен был провести 14-дневный изоляционный режим, его забыли накормить. Мужчина рассказал, что о нем вспомнили через 24 часа и принесли одну булку с маслом и бутылку воды.

