Помещенные в отели на карантин туристки массово пожаловались на домогательства

Помещенные на изоляцию в карантинные отели туристки массово пожаловались на домогательства со стороны охранников. Об этом пишет «Би-би-си».

Издание сообщило о 16 поступивших в редакцию жалобах от разных постоялиц, которые были помещены на изоляцию в отели Великобритании. Некоторые девушки согласились подробнее рассказать о неприятных ситуациях.

Так, одна из них сообщила о том, что сотрудник гостиницы настойчиво стучал в дверь ее комнаты, а когда туристка не открыла, он предупредил, что зайдет позже. Затем испуганной гостье отеля пришлось забаррикадироваться — из своего номера она боялась выйти все 10 дней карантина.

Другая путешественница заявила, что охранник делал «странные движения» в лифте, как будто толкая ее. Девушка не придала этому значения, однако на другой день, когда этот же сотрудник снова сопровождал ее, он начал ощупывать туристку между ног.

Женщины также признавались в том, что охранники предлагали им посмотреть вместе фильм в их номере, пытались обнять, не спрашивая согласия, писали десятки сообщений в соцсетях и интересовались их сексуальными предпочтениями.

После проведенного расследования Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании предложило отелям предоставлять одиноким туристкам женщин-охранников, а если такие условия не могут быть обеспечены, то сопровождать одну девушку должны два охранника. Предполагается, что в этом случае мужчины будут контролировать поведение друг друга.

Ранее в апреле туристы, помещенные в карантинные отели, пожаловались на ужасные условия содержания и домогательства. Так, одна женщина рассказала, как посреди ночи к ней в номер зашел неизвестный мужчина и попытался ее изнасиловать. Путешественница раскритиковала реакцию службы безопасности, которая пришла к ней в комнату спустя 20 минут после происшествия.

