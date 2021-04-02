Помещенные в отель на карантин туристы пожаловались на домогательства

Туристы пожаловались на ужасные условия и домогательства в карантинных отелях, где им было необходимо дожидаться отрицательного ПЦР-теста. На это обратили внимание журналисты издания Daily Mail.

Как отмечает издание, согласно распоряжению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, прибывающие в страну обязаны пройти трехдневный карантин в специальных отелях за свой счет.

Некоторые путешественники заявили, что подвергались домогательствам во время изоляции. Так, остановившаяся в Монреале женщина рассказала, как посреди ночи к ней в номер зашел неизвестный мужчина и попытался ее изнасиловать. Она раскритиковала реакцию службы безопасности, которая пришла к ней в комнату спустя 20 минут после происшествия.

Женщина добавила, что в произошедшем обвиняет правительство — по ее словам, оно не обеспечило ее безопасность, даже когда она подчинялась их правилам.

Также многие туристы отмечали проблемы с питанием гостиницах. Людям приносили еду с задержкой, нередко остывшую или испорченную. «Это было похоже на тюрьму», — поделился впечатлениями постоялец.

Размещение обошлось в две тысячи долларов на каждого.

Ранее в прошлом году с домогательствами в отеле Кабо-Верде столкнулась британская туристка. В один из дней к девушке стал приставать коридорный. Реакции от гостиницы так и не последовало.