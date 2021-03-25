Бывший бортпроводник признался в домогательствах к стюардессе на работе

Бывший бортпроводник авиакомпании Qantas признался в домогательствах к стюардессе во время работы, однако заявил, что получил ее согласие перед случившимся. Об этом сообщает ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел на дневном рейсе из Перта в Мельбурн еще в апреле 2019 года, однако суд по этому делу состоялся только в 2021 году. 54-летний сотрудник авиакомпании с фамилией Ватовец, обвиненный в домогательствах, рассказал, что действительно прикасался к груди своей коллеги и добавил, что перед этим она флиртовала с ним.

Так, по словам подсудимого, девушка начала расспрашивать его о карьере, а затем сама заговорила про секс. После этого парень потрогал ее интимные части тела, предварительно спросив разрешение, а затем на несколько секунд обнажился перед ней.

Как уточнил Ватовец, стюардесса не выражала негативных эмоций по поводу случившегося, а после посадки самолета в аэропорту выглядела спокойной.

Тем не менее, как сообщалось ранее, спустя несколько дней пострадавшая обратилась в полицию. Девушка обвинила бортпроводника в непристойном поведении и пожаловалась своему другу на стрессовое состояние после инцидента.