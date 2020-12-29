54-летний бортпроводник разделся перед коллегой в полете и оказался в суде

Бортпроводник австралийской авиакомпании Qantas оказался в суде после того, как разделся на глазах у коллеги во время авиаперелета. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в апреле прошлого года на борту самолета, следовавшего по маршруту из Перта в Мельбурн. По информации издания, стюардесса обвинила работавшего с ней на одном рейсе 54-летнего мужчину, имя которого не раскрывается, в непристойном поведении.

Известно, что во время путешествия женщина рассказала о случившемся другу и пожаловалась на свое эмоциональное состояние. Спустя несколько дней после возвращения в Перт пострадавшая обратилась в полицию.

В случае, если бортпроводник будет признан виновным, ему грозит семь лет тюремного заключения.

В Qantas подчеркнули, что абсолютно нетерпимо относятся к любым формам домогательств, а как только узнали о произошедшем, провели внутреннее расследование и уволили сотрудника, о котором идет речь.

21 января сообщалось, что самолет авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку из-за дебошира, оставившего бортпроводника без штанов. По словам очевидцев, невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, после чего принялся пинать кресла соседей. Когда член экипажа пытался остановить пассажира, он ударил его, а затем стянул с него брюки.