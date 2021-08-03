Отправленный на карантин в отель турист пожаловался на условия «как в тюрьме»

Британский турист, отправленный в карантинную гостиницу на Майорке, пожаловался на условия «как в тюрьме». Об этом сообщает Daily Mail.

По словам путешественника Кэмерона Мойра (Cameron Moir), в день прибытия в отель, где он должен был провести 14-дневный карантинный режим, его забыли накормить. Турист рассказал, что о нем вспомнили через 24 часа и принесли одну булку с маслом и бутылку воды.

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Кроме того, путешественник отметил, что на протяжении всего периода изоляции ему запрещали покупать еду из кафе. «В гостинице мне сказали, что я могу заказывать продукты в местном супермаркете, однако через пять дней изменили решение и заявили, что я больше не могу делать даже этого, — пожаловался британец. — Еда, которую мне потом привозили из местной больницы, часто была абсолютно несъедобной».

Как рассказал Мойр, особенно тяжелым было то, что днем на улице температура воздуха прогревалась до 40 градусов, а кондиционер в номере не работал. Также турист отметил, что после нескольких его звонков на ресепшен с жалобами его телефон отключили.

Ранее в июле страдающий аллергией британский отдыхающий рассказал об «отвратительных условиях» в карантинном отеле, в котором он провел 10 дней. По словам путешественника, условия в отеле «оставляли желать лучшего» — еда была несвежей, по ночам шумели соседи, а из-за пыли в номерах у него обострилась аллергия. Однако ни на ресепшене, ни в медпункте ему не оказали никакой помощи.