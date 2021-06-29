Туристка пожаловалась на отношение «как к преступнице» в карантинном отеле

Британская туристка, отправленная в карантинный отель после поездки на Бали, пожаловалась на отношение в гостинице «как к преступнице». Об этом сообщает Daily Mail.

Так, 64-летняя жительница Саутпорта Лин Сиддл (Lyn Siddle) вернулась в Великобританию из Индонезии и, несмотря на отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, была вынуждена проходить изоляцию в специальном отеле. За десятидневное пребывание на карантине путешественница отдала 1750 фунтов стерлингов (около 175 тысяч рублей).

Как рассказала женщина, условия в гостинице напоминали тюремные — на полу была грязь, а кондиционер и телевизор были сломаны. На завтрак ей приносили либо картофельный пирог, залитый жиром, либо пресную яичницу без приправ. На обед и ужин ей несколько дней подряд подавали острый суп карри.

Туристка отметила, что для еды не было предусмотрено даже одноразовой пластиковой посуды — приходилось есть из контейнеров. После скандала с администрацией отеля женщину переселили в номер с работающей техникой, однако проблемы с питанием никто не решил.

Ранее в июне из-за пребывания в карантинном отеле австралиец не успел попрощаться с умирающей матерью. Мужчина, последние годы проживающий в Европе, прилетел из Антверпена в Мельбурн, откуда должен был проследовать до Перта. Однако власти штата Виктория заставили его пройти двухнедельную изоляцию. В итоге последние слова для матери он отправил по СМС.