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Туристы рассказали о несъедобной еде и «тюремных» условиях в карантинных отелях

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Фото: dr_garymadzudzo

Британские туристы пожаловались на «тюремные» условия в карантинном отеле, за который они заплатили 1750 фунтов стерлингов (около 176 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказали путешественники, на протяжении 10 дней им подавали «несъедобную» и дешевую еду, которую приносили в пластиковых коробках. Туристов возмутило, что предлагаемое питание не соответствует нормам здорового образа жизни.

Так, в качестве завтрака предлагался небольшой кекс, печеные бобы и одна картофелина, на обед — маленькая порция говяжьей подливки, картофельного пюре, две сосиски и горох.

Постояльцы были вынуждены заказывать себе доставку еды из других мест. Позже они подали коллективную жалобу руководству объекта размещения, а также обратились в департамент здравоохранения и социальной защиты.

«Как может кто-либо в британском правительстве спокойно спать по ночам, когда граждане их страны, получившие отрицательный тест на COVID-19, вынуждены жить в таких нечеловеческих условиях?» — говорится в обращении.

Ранее в июне туристы, помещенные в карантинный отель в Лондоне, отказались от питания после отравления детей. У одного ребенка началась рвота из-за слишком острой еды. После осмотра медик заявил, что причиной недомогания стал томатный суп, слишком концентрированный для возраста мальчика.

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