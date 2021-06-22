Мужчине запретили покинуть карантинный отель ради встречи с умирающей матерью

Мужчина прилетел из Бельгии в Австралию ради встречи с умирающей матерью, но ему запретили покидать карантинный отель. Об этом сообщает Daily Mail.

Джеймс Тербитт (James Turbitt) проживал последние годы в Антверпене. Узнав, что его 65-летняя мать тяжело больна, он приобрел билет до Мельбурна. Далее австралиец должен был полететь в город Перт на западе страны, однако его заставили пройти двухнедельную изоляцию.

Власти штата Виктория заявили, что могут сделать исключение и выпустить из его гостиницы, но для этого мужчине необходимо зафрахтовать самолет на себя одного, чтобы исключить риск заражения других пассажиров. По словам австралийца, последние слова своей матери он отправил по СМС, что было проблематично из-за неустойчивой связи.

В знак протеста против действий властей Тербитт объявил голодовку. Он добавил, что не видел свою мать больше двух лет и в случившемся виноваты исключительно официальные лица страны и некорректно составленные законы.

«Я любил свою мать всем сердцем. И последние минуты ее жизни мне пришлось провести гостиничном номере в одиночестве», — рассказал мужчина.

Ранее в июне британские туристки, которых отправили на изоляцию в специальный отель, пожаловались на «тюремные» условия. По словам женщин, при заселении им не предложили еды и закусок. Также они были возмущены тем, что их не выпускали из комнат, несмотря на отрицательный тест на коронавирус.