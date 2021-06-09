Отправленные на карантин в отель туристы пожаловались на условия «как в тюрьме»

Свекровь и невестка заплатили за отель 2240 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей) и пожаловались на условия «как в тюрьме». Об этом сообщает Express.

Уточняется, что туристки вернулись в Великобританию из Турции, которая в соответствии с недавно принятой классификацией занесена в «красный список» стран, и были отправлены на карантин. Так, по прилету женщины остановились в отеле Radisson Blue в Лондонском аэропорту Станстед и разочаровались проживанием там.

«Честно говоря, это похоже на адский отель. С нами обращаются как с заключенными, еда отвратительная. За что мы платим такие деньги?» — заявила 47-летняя женщина.

Уточняется, что британки также остались недовольны тем, что их не выпускали из гостиницы, несмотря на наличие отрицательных тестов на коронавирус. Кроме того, им не понравилось качество сервиса и еды. Отмечается, что путешественницы прибыли в отель в два часа ночи, однако им не предложили воды или закусок. По словам недовольных постояльцев, им пришлось самим заказывать продукты в местном супермаркете.

Отель Radisson Blue ответил на комментарии двух женщин в опубликованном заявлении. «Мы очень серьезно относимся к нашей роли по оказанию помощи правительству Великобритании в осуществлении программы карантина в отелях. Все делается для того, чтобы обеспечить безопасный и комфортный отдых для путешественников», — говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что правительство Великобритании разработало свод правил для туристов, желающих посетить королевство. Так, с 17 мая в популярной европейской стране работает новая система светофора, разделяющая все государства на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации — зеленые, оранжевые и красные. Согласно пояснениям властей, туристам из «красной зоны» нужно пройти платный карантин в назначенном правительством отеле (около 182 тысяч рублей).