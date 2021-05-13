Популярная европейская страна начнет принимать туристов по системе «светофора»

Правительство Великобритании разработало свод правил для туристов, желающих посетить королевство. Об этом сообщается на сайте посольства Великобритании в Москве.

С 17 мая в популярной европейской стране заработает новая система «светофора», разделяющая другие государства на категории в зависимости от эпидемиологической ситуации — «зеленые», «оранжевые» и «красные».

Так, согласно пояснениям властей, туристам из «красной» зоны нужно будет пройти платный карантин в назначенном правительством отеле (около 182 тысяч рублей). За игнорирование данного требования путешественников ждет штраф в размере до 10 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей), а за сокрытие истории поездок гостей королевства могут привлечь к десяти годам тюрьмы.

При этом жители стран из «оранжевого» списка, в котором находится Россия, должны сдать тест на коронавирус перед отъездом и пройти десятидневный карантин, сдав еще два ПЦР-анализа — на второй и пятый день изоляции.

От граждан из стран «зеленой» категории также потребуют сдать два ПЦР-теста — перед самой поездкой и на второй день после прибытия в Великобританию.

Как подчеркнули в британской дипмиссии, правила «светофора» распространяются только на въезд в королевство и постоянно обновляются.

Ранее в марте сообщалось о запрете туристических поездок для граждан Великобритании в связи с распространением инфекции. Согласно заявлению правительства, с 29 марта британцы могут покидать страну только с целью работы, учебы, юридических обязательств и по причине других важных жизненных обстоятельств.