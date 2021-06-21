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Помещенные на карантин туристы отказались есть еду отеля после отравления

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Изображение: Booking

Помещенные в отель на десятидневный карантин туристы отказались есть гостиничную еду после того, как их маленькие дети получили пищевое отравление. Об этом пишет Daily Mail.

4 июня 39-летний Пунит (Puneet) и его 37-летняя жена Приянка (Priyanka) из Эдинбурга прилетели вместе со своими детьми, четырехлетней дочерью Прит (Preet) и 13-месячным сыном Парт (Parth) обратно в Лондон из Индии. Семья сразу же направилась на десятидневную изоляцию в отель, который обошелся им в 2,4 тысячи фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей).

Как утверждает Приянка, на протяжении всего времени пребывания на карантине, объект размещения предложил им на выбор всего лишь несколько блюд, которые, к тому же, были слишком острыми для их маленьких детей. В ответ на жалобы туристов сотрудники гостиницы заявили, что «это все, что у них есть».

На второй день Парт почувствовал чувствовать себя плохо — у мальчика началась рвота. Медик, посетивший пару, предположил, что причиной недомогания может быть томатный суп, который был слишком концентрированным для возраста Парта. На следующий день, плохо стало Прит — у девочки были похожие симптомы.

«Вот тогда я начала паниковать, потому что это означало, что это было определенно из-за еды. Нам всем пришлось прекратить есть еду отеля, так как я кормила грудью», — вспоминает Приянка.

Женщина добавила, что они начали питаться только фруктами и йогуртами, и заказывали хлопья с доставкой в отель через интернет. Также их друзья, живущие в Лондоне, приносили им отварной рис, и через пять дней дети туристов выздоровели.

Кроме того, семья пожаловалась на то, что им разрешали выходить на террасу отеля всего лишь на 15 минут в день. Вдобавок, им пришлось самим стирать простыни и свою одежду. «Нужно больше сочувствия и эмпатии к людям, находящимся на карантине — особенно к тем, кто путешествует с детьми», — отметила Приянка.

Ранее в июне отправленные на карантин в отель туристы пожаловались на условия «как в тюрьме». Две туристки из Великобритании вернулись домой из Турции и по прилету остановились в отеле Radisson Blue в Лондонском аэропорту Станстед и разочаровались проживанием там. Британки остались недовольны тем, что их не выпускали из гостиницы, несмотря на наличие отрицательных тестов на коронавирус, кроме того, им не понравилось качество сервиса и еды.

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