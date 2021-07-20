Турист решил сбежать с карантина по отельным простыням и был арестован

Турист решил сбежать из карантинного отеля по самодельному канату из простыней и был арестован. Об этом сообщила полиция штата Западная Австралия на своей странице в Facebook.

Как заявили правоохранительные органы, 39-летний мужчина незаконно прилетел в Перт из Брисбена — в связи с распространением нового штамма «дельта» между некоторыми штатами Австралии разрешено перемещаться только по уважительным причинам.

Несмотря на отсутствие необходимых документов, путешественника не заставили уезжать из Западной Австралии сразу же — его поместили в карантинный отель при условии, что в течение 48 часов он покинет штат. Однако спустя сутки он соорудил импровизированную веревку из связанных между собой простыней, спустился по ней с четвертого этажа и отправился гулять по городу.

Через пару часов полиция задержала беглеца в 15 минутах ходьбы от карантинного отеля. Его обвиняют в невыполнении указаний властей штата и предоставлении ложной или вводящей в заблуждение информации. Через несколько дней он предстанет перед судом.

Ранее в июне британская туристка, отправленная в карантинный отель после поездки на Бали, пожаловалась на отношение к ней в гостинице как к преступнице. По словам путешественницы, на полу была грязь, а кондиционер и телевизор были сломаны. Больше всего женщину возмутило питание — на завтрак ей приносили либо картофельный пирог, залитый жиром, либо пресную яичницу без приправ.