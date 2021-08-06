В Греции отключат электричество на фоне сильнейших пожаров

В пятницу, 6 августа, в столичном регионе Греции, Аттике, отключат электричество: местные энергосистемы не справляются с нагрузкой на фоне сильнейших пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оператора распределительной сети Греции (Hellenic Electricity Distribution Network, HEDNO или DEDDIE).

Компания также просит граждан не использовать лифты и отключить все электрические устройства.

Отключение происходит на фоне 40-градусной жары, которая стоит уже 10 дней. Кроме того, ежедневно во всех регионах Греции регистрируют десятки лесных пожаров. Один пожар снова вспыхнул возле Древней Олимпии, другой приближается к Марафонскому озеру. Видео с места событий публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Гражданской авиации запретили полеты над горящими регионами.

