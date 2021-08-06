Зеленский решил отправить украинских пожарных в Грецию

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить пожарных на помощь Греции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, которые бушуют в некоторых районах страны. В пятницу кабмин должен принять решение, чтобы 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением вскоре отправились на помощь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в северных пригородах Афин уничтожили около 100 домов. Возгорание началось у подножия горы Парнас. Столица страны оказалась под угрозой.

Российский самолет-амфибия Бе-200, который Москва отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя. У него был поврежден один из двигателей.