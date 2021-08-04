Российский самолет Бе-200 вышел из строя при тушении пожаров в Греции

Российский самолет-амфибия Бе-200, который Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя. У него поврежден один из двигателей, сообщает портал PoliceNet со ссылкой на греческий телеканал ERT.

Отмечается, что воздушное судно, тушившее возгорания в селе Варибоби и на острове Эвбея, благополучно приземлилось в городе Элефсис. Двигатель отказал во время полета.

К тушению пожаров Бе-200 должен вернуться через сутки-двое.

Ранее сообщалось, что пожары в северных пригородах Афин уже уничтожили около 100 домов. Наибольшему ущербу подверглось селение Варибоби, пригород Афин. Там огонь охватил около 1,2 тысячи гектаров земли. Из-за пожара полностью сгорели 76 домов, еще 18 повреждены.

Под угрозой оказалась и столица Греции, Афины. Из пригорода эвакуировали несколько сотен человек, все они размещены в отелях. Трассы, ведущие к пострадавшим районам, перекрыты.

Самолет-амфибия Бе-200 был разработан в России в 90-х годах. Воздушное судно сочетает в себе функции лодки и самолета и предназначается для тушения крупных пожаров, поисково-спасательных операций, охраны водных поверхностей, экологических миссий и перевозки пассажиров и грузов. Аналогов в мире Бе-200 не имеет.