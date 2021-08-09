Греция запросила у России второй самолет для тушения пожаров

Греция запросила у России еще один самолет для тушения лесных пожаров, которые возникли из-за аномальной жары. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Греции Никос Дендиас.

По его словам, в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым обсуждалась борьба с лесными пожарами. Дендиас предложил рассмотреть возможность прислать еще один самолет Бе-200 для оказания помощи.

Российское ведомство пока не прокомментировало данный диалог.

Ранее самолет-амфибия Бе-200, который Россия отправила в Грецию для помощи в тушении пожаров, вышел из строя. У самолета отказал двигатель, но он благополучно приземлился в городе Элефсис.

Пожары в северных пригородах Афин уже уничтожили около 100 домов. Наибольшему ущербу подверглось селение Варибоби, пригород Афин. Там огонь охватил около 1,2 тысячи гектаров земли. Из-за этого полностью сгорели 76 домов, еще 18 повреждены.